V najbolj razvitem delu Hrvaške za dijake še vedno stranišča na počep #foto

Na Gimnaziji in strokovni šoli Jurja Dobrile v Pazinu v osrednji Istri, sicer najbolj razviti županiji na Hrvaškem, morajo dijaki še vedno uporabljati stranišča na počep. Starši dijakov opozarjajo, da se predvsem dekleta obiskovanju stranišč izogibajo, zato so sredstva za obnovo začeli zbirati kar sami.

Glede na to, da Istarska županija, ki je, kot pravi županja Pazina, pristojna za tekoče vzdrževanje, še vedno ni uredila ustreznih sanitarij, so se starši dijakov odločili, da bodo nekaj ukrenili. Med njimi je začelo krožiti sporočilo o akciji zbiranja sredstev za obnovo.

Dijaki se obiskovanju stranišč izogibajo

Kot so zapisali na portalu Istra24, starši sicer pozivajo, da mora sanitarije urediti šola s pomočjo županije, ne pa da morajo denar za to naložbo zbirati starši dijakov.

"Kot starša sva z možem na roditeljskih sestankih večkrat opozorila na to problematiko, razredničarko pa sva obvestila, da se nekateri učenci, predvsem dijakinje, zaradi neustreznih razmer izogibajo obiskovanju stranišča in imajo celo zdravstvene težave," je za portal Istra24 povedala mama ene izmed dijakinj.

Na občini uradne zahteve za popravilo sanitarij niso prejeli

Na vprašanje, ali bo šola prosila za sredstva, da bi končno uredili sanitarije, je ravnateljica Suzana Poropat-Božac odgovorila, da so problem njihove šole skvoterji, ljudje, ki nezakonito zasedejo zapuščene zgradbe, in ne neurejene sanitarije, ki so v šoli že, odkar je bila zgrajena. Šola bo prosila za zagotovitev sredstev v proračunu, nimajo pa podatka, koliko sredstev za sanacijo potrebujejo.

Situacijo je za portal Istra24 komentirala tudi županja Pazina Suzana Jašić, ki o akciji ni imela uradnih informacij, saj je ustanoviteljica srednje šole Istrska županija, ki v šoli skrbi za tekoče in investicijsko vzdrževanje. Na občini so povedali, da jih je ravnateljica šole sicer obvestila o nujnosti zamenjave stranišč, vendar uradne zahteve za popravilo sanitarij niso prejeli.