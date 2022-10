Takšne bodo letos cene šolskih malic

Poslancem Gibanja Svoboda, SD in Levice so tudi očitali, da so v torek zavrnili novelo zakona o šolski prehrani, s katero so v SDS predlagali brezplačno šolsko malico in kosila. Ti so jim odgovarjali, da gre pri teh očitkih za zavajanje, saj bi predlog SDS brezplačno prehrano uvedel šele v letu 2024. Za zamudo pri sprejemanju interventnega zakona so okrivili opozicijo, saj so morali v državnem zboru najprej odločati o njihovem predlogu.

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na današnji seji soglasno podprl predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju. Predlog, o katerem bo DZ odločal na četrtkovi izredni seji, prinaša zamrznitev cen šolskih malic, oskrbnin v dijaških domovih ter bivanja v študentskih domovih.

Predlog določa, da se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne zviša in ostane enaka kot v šolskem letu 2021/2022. Zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol bi se osnovnim in srednjim šolam razlika med stroški in staršem zaračunano ceno malice krila iz državnega proračuna.

Bivanje v domovih v pomoč socialnim stiskam

Prav tako vlada predlaga, da bi dijaki in študenti, ki bivajo v dijaškem domu, v prihajajočem šolskem letu plačali oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od januarja ko konca avgusta. V študentskih domovih bo v letu 2022/23 fiksno določena cena bivanja.

V. d. generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Boris Černilec je danes poudaril, da želijo s tem urediti področja prehranjevanja in bivanja ter pomagati pri socialnih stiskah staršev teh otrok.

Hkrati želijo šolam in domovom neposredno vrniti razliko med dejansko in zamrznjeno ceno. V ta namen bo v letošnjem letu namenjenih dobre štiri milijone evrov, od tega jih morajo po besedah Černilca 1,5 milijona še zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev iz proračuna ministrstva. Prihodnje leto bo treba poravnati razliko v ceni v višini 14 milijonov evrov, ki jih bodo zagotovili z rebalansom proračuna za prihodnje leto.

Predlog so člani odbora danes popravili še z dopolnili koalicije, v katerih so upoštevali nekatere pripombe parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS). Dopolnila po mnenju ZPS njihove pripombe v večjem delu odpravljajo, še vedno pa opozarjajo, da bi večina predlaganih rešitev terjala zgolj spremembo podzakonskih predpisov, in ne interventnega zakona.

Tudi na takšno mnenje ZPS so v današnji razpravi opozarjali poslanci opozicijskih SDS in NSi. Čeprav so vsi napovedali, da ga bodo podprli, so imeli glede predloga nekatere pomisleke. Poleg opozoril ZPS so izražali tudi bojazen, da bo zaradi zamrznitve cen padla kakovost prehrane v šolah. Izpostavljali so še, da se zakon sprejema prepozno, saj se je šolsko oz. študijsko leto že začelo.