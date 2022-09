Svetovni popotnik razkril: tu je najslabše javno stranišče na svetu

Britanski popotniški bloger in pisatelj Graham Askey, ki je porabil več kot 170 tisoč evrov (150 tisoč funtov) in prepotoval več kot 120 tisoč kilometrov (75 tisoč milj) v več kot 90 državah, da bi našel najslabše javno stranišče na svetu, je povedal, da je tega končno našel. To naj bi bilo v Tadžikistanu.

Man spends fortune in search of the world's worst public toilet https://t.co/3pJjEiMYT0 — indy100 (@indy100) September 23, 2022

Graham, ki ga prijatelji poznajo tudi kot kralja porcelana, je po svetu iskal najbolj odvratna javna stranišča. Na svojem blogu je intenzivno pisal o najhujših primerih, ki jih je našel v 91 državah, ki jih je obiskal. 58-letnik je, kot pravi zdaj, našel "popolno luknjo" – razpadajoč šotor s stenami, ki je postavljen na kolih. Po njegovem mnenju je najslabše stranišče na meji z Afganistanom v Tadžikistanu.

Man treks globe in search of the world's worst public toilet https://t.co/So8TzEemYH pic.twitter.com/BRL7VFkCtT — New York Post (@nypost) September 22, 2022

Stene iz blaga se uporabljajo kot toaletni papir

Upokojeni gradbenik pravi, da je meter in pol visoko stranišče v severnem Tadžikistanu tako slabo, da se morajo tisti, ki ga želijo uporabiti, sklanjati nad na soncu posušenimi iztrebki, poroča Daily Mail. Askey pravi, da je "najbolj odvratna stvar od vseh" ta, da se stene iz blaga uporabljajo kot skupni toaletni papir.

Pravi, da je bilo nekaj delov stene odtrganih in odvrženih na tla kabine. Ob tem pa obstaja tudi nevarnost, da bi vznemirili smrtonosne kače in podgane, ki so se naselile v bližnjih skalah. Po besedah Askeyja je stranišče v regiji Ayni v Tadžikistanu, na zahodnem robu Pamirja in nedaleč od meje z Afganistanom, tako ogabno, da ga domačini nočejo uporabljati, razen če so "popolnoma obupani".

The World's Worst Public Toilet Is in Tajikistan . . . and Yes, It's Gross. Guess what the patrons wipe with... pic.twitter.com/QU6lJK65Ep — The Rizzuto Show (@RizzShow) September 23, 2022

Izdal je tudi knjigo, v katero je vključil 36 "najhujših" stranišč

Askey, ki zase pravi, da je "opazovalec skvoterjev", je obiskal več sto javnih stranišč na šestih od sedmih celin sveta, za najslabše med vsemi pa je označil stranišče v Tadžikistanu.

A review of my book celebrating some of the glorious toilets found on my travels

Toilets Of The Wild Frontier By Graham Askey https://t.co/oYGVCfeCtH — Graham Askey (@graham_askey) September 22, 2022

V svojo novo knjigo Toalete divje meje, ki je izšla ta teden in je mišljena kot satirično delo, je vključil 36 "najhujših", ki jih je srečal. Na njegovem seznamu sta se znašla tudi umivalnik v Bangladešu in kad na Kitajskem. Zaradi smrtno nevarne pešpoti sta se na seznam uvrstila tudi koča na deset metrov visokih kolih v Indoneziji, pa tudi lesen stol z vgrajenim straniščnim sedežem v Beninu, ki stoji na dvignjeni ploščadi sredi vasi in je po Askeyjevih besedah "stranišče z najmanj zasebnosti", kar jih je kadarkoli srečal.

V knjigi vključil le fotografije zunanjosti stranišč

V knjigo je vključil le fotografije zunanjosti najhujših stranišč, ki jih je obiskal, da bi ljudem prihranil "bruhanje vzbujajočo" vsebino, v notranjosti pa je preživel "najmanj mogočega časa", da bi se izognil slabosti.

"Čeprav bodo bralcem ta 'žalostna' javna stranišča nedvomno všeč, je treba razumeti, da predstavljajo veliko in v veliki meri nepotrebno tveganje za zdravje, ki ga je mogoče znatno zmanjšati s podporo dobrodelnih organizacij, kot sta ActionAid in Svetovni dan stranišč," je dodal Askey.