V Hotelu Piran so pred dnevi sprejeli gosta, za katerega velja, da je obiskal največ držav in krajev po svetu.

"Billa Altafferja, človeka, ki je prepotoval največ na svetu, pozdravljamo v Hotel Piran!" so pred dnevi na svojem Facebook profilu zapisali v Hotelu Piran.

Kot so še dodali, so "s potnim listom, ki je napolnjen z znamkami iz 193 neodvisnih držav, njegove zgodbe tako očarljive kot destinacije, ki jih je raziskal".

Foto: Facebook/posnetek zaslona/Hotel Piran

Potuje od leta 1949

Popotnik Bill Altaffer potuje že od leta 1949, sam sebe pa predstavlja kot človeka, ki je prepotoval največ na svetu. Obiskal je vseh 193 neodvisnih držav ZN, vse celine, 327 držav in ozemelj na seznamu Travelers' Century Club, 858 držav in ozemelj na seznamu MTP, 1062 regij na seznamu NM1281, 1024 Unescovih območij svetovne dediščine in na poti preživel 16 let. Osvojil je tudi številna potovalna priznanja.

Altaffer je lastnik majhnega potovalnega podjetja, ki načrtuje potovanja v izjemno eksotične kraje. Kadar ne potuje, živi v Mammoth Lakes in San Diegu.

