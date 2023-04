Bizaren razlog za vrnitev letala na letališče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za potnike so poskrbeli z rezervacijami na drugih poletih.

Za potnike so poskrbeli z rezervacijami na drugih poletih. Foto: Reuters

V ponedeljek se je letalo družbe Austrian Airlines na poletu z Dunaja v New York po dveh urah v zraku moralo vrniti na Dunaj. Razlog pa: okvara petih od osmih stranišč, so sporočili iz družbe.

Na približno osemurnem ponedeljkovem poletu z Dunaja v New York je bilo na Boeingu 777 okoli 300 potnikov.

Ko je posadka po dveh urah poleta ugotovila, da tehnična okvara preprečuje pravilno splakovanje stranišč, se je odločila, da se vrnejo na Dunaj.

V torek so iz družbe za agencijo France-Presse povedali, da se takšna težava v preteklosti na poletih Austrian Airlines ni pojavila.

Napako so že odpravili in letalo je spet v uporabi, so po navedbah Guardiana še sporočili iz družbe.