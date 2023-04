Nova letala za gašenje iz zraka v Sloveniji še pred poletjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obrambni minister Marjan Šarec in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin bosta danes s predstavnikom družbe Air Tractor Europe SL Rafaelom Selmom Beltránom podpisala pogodbo za nakup manjših gasilskih letal. Dve letali tipa Air Tractor bosta v državo prispeli že pred poletjem.

Premier Robert Golob je marca napovedal, da bosta za gašenje obsežnih požarov v naravi, kot je bil lanski na goriškem Krasu, še letos nabavljeni dve letali. Po informacijah STA bosta letali tipa Air Tractor v državo prispeli še pred poletjem.

Vlada je sicer nakup letal uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov konec januarja. Ministrstvo za obrambo je takrat vrednost izgradnje zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka ocenjevalo v višini 21,6 milijona evrov z DDV. Z izgradnjo pa nameravajo doseči uspešno delovanje enot za gašenje iz zraka, jih umestiti v sistem zaščite in reševanja, zanje pridobiti ustrezen kader in zagotoviti vzdrževanje in ustrezno bazo.

Kot je še izvedela STA, bodo letala registrirana med civilnimi letali, z njimi pa bo upravljala uprava za zaščito in reševanje.

Kmalu naj bi bile znane tudi podrobnosti, s katerega letališča bodo letala delovala in kdaj se bodo začela usposabljanja njihovih pilotov. Foto: AirTractor