V Maroku žalujejo za mladima turistkama, ki so ju obglavili islamisti

V Maroku so se v soboto poklonili skandinavskima turistkama, ki so ju v ponedeljek obglavljeni našli v Visokem Atlasu. Več sto udeležencev nočnega bedenja je na transparentih med drugim izražalo obžalovanje in prosilo za odpuščanje.

The killing of two Scandinavian tourists in Morocco is being considered as an act of terror https://t.co/X9iVJv6Z3m — Sky News (@SkyNews) December 20, 2018

Ubitih mladenk so se spomnili v Rabatu, Marakešu in v vasi Imlil, kjer so našli njuni trupli. V Rabatu so se jima ob prisotnosti danskih in norveških diplomatskih predstavnikov poklonili z minuto molka, v Imlilu se je več sto ljudi udeležilo nočnega bedenja, v Marakešu pa so polagali cvetje v njun spomin.

Danka je v Bovcu delala kot inštruktorica raftinga

28-letna Norvežanka Maren Ueland in 24-letna Danka Louisa Vesterager Jespersen, ta je poleti v Bovcu delala kot inštruktorica raftinga, sta 9. decembra pripotovali na enomesečno popotovanje po Maroku. Njuni trupli so 17. decembra odkrili na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4.167 metrov visoko goro Toubkal, najvišji vrh Severne Afrike.

Na spletu je zaokrožil video obglavljanja ene od turistk. Pristnost videa še ni dokončno potrjena, a norveška policija meni, da ne gre za ponaredek.

Aretirali tri osumljence

Maroške oblasti so aretirale štiri osumljence, stare med 25 in 33 let, ki so v videu izrazili pripadnost Islamski državi in napovedali maščevanju za brate v Hadžinu. Gre za vas na vzhodu Sirije, ki so jo nedavno iz rok skrajne skupine Islamska država zavzeli sirski uporniki ob podpori mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA.

#UPDATE Moroccan authorities said four suspects arrested following the murder of two young Scandinavian hikers in southern Morocco had pledged allegiance to the Islamic State https://t.co/cj4MQvC4yQ — AFP news agency (@AFP) December 20, 2018

V četrtek in petek so sicer maroške oblasti zaradi domnevnih povezav s storilci aretirale še devet ljudi.