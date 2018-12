V Maroku ubili dve mladi turistki

V Visokem Atlasu so v ponedeljek našli trupli dveh mladih turistk iz Danske in Norveške, ki sta imeli prerezana vratova. Maroške oblasti so danes v zvezi z umoroma aretirale osumljenca, več jih še iščejo.

Ženski so našli deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4167 metrov visoko goro Toubkal, najvišji vrh Severne Afrike. Osumljenca so aretirali v Marakešu, ki je od Imlila oddaljen približno 50 kilometrov.

Danska žrtev zločina, 24-letna Louisa Vesterager Jespersen, je imela prerezan vrat, je za danski časnik B.T. povedala njena mati Helle Petersen.

Posvarili so jo pred potovanjem

Kot je dodala, so jo posvarili pred potovanjem v Maroko zaradi kaotičnih razmer. Druga žrtev je bila po poročanju maroških medijev stara 28 let. Maroške oblasti so po odkritju trupel okrepile varnost na območju in začasno prepovedale pohodniške izlete.