V letalski nesreči ugasnilo najmanj pet življenj

V ameriški zvezni državi Louisiana je v soboto strmoglavilo majhno letalo s šestimi ljudmi na krovu. Pet potnikov je umrlo, eno osebo so odpeljali v bolnišnico v kritičnem stanju, na zdravljenju so tudi tri osebe, ki so bile v času strmoglavljenja na kraju nesreče.

Five people heading to the Peach Bowl were killed in a plane crash Saturday. All victims have been identified, including a New Orleans reporter who is the daughter-in-law of LSU's offensive coordinator: https://t.co/UBJNIG7oB9 pic.twitter.com/5YEhZ6FFfU — WSB-TV (@wsbtv) December 29, 2019

Majhno dvomotorno letalo zasebnega podjetja je v soboto zjutraj vzletelo z regionalnega letališča mesta Lafayette v Louisiani proti Atlanti, kamor je peljalo potnike na ogled polfinalne tekme ameriškega univerzitetnega prvenstva. Med umrlimi potniki je bila tudi 30-letna televizijska poročevalka iz New Orleansa Carley McCord, poroča STA.

Letalo ob zasilnem pristanku zadelo žice električnega daljnovoda

Preiskava o vzrokih nesreče še poteka. Letalo je vzletelo in doseglo le kakšnih 120 metrov višine, nato je pilot poskušal zasilno pristati, medtem pa zadel ob žice električnega daljnovoda in letalo je treščilo na parkirišče pri pošti in trgovini.

Poškodovalo je še eno osebo na parkirišču, ki je v kritičnem stanju, dve osebi s pošte pa se zdravita zaradi vdihavanja plina po eksploziji, ki je razbila okna poslovalnice. Reševalci so poleg pošte evakuirali tudi trgovino, okrog 200 odjemalcev v okolici je ostalo brez elektrike.

Five people are dead after a small plane crashed on a Lafayette road. Among those killed was Carley McCord, a reporter for New Orleans TV station WDSU-TV and a sideline reporter for ESPN and Cox Media, reports say.https://t.co/6qNLmXDq1E — KTVQ - Q2 News (@KTVQ) December 29, 2019

Reševalci na Havajih so, po poročanju ameriških medijev, pozno v petek našli šest trupel potnikov s pogrešanega turističnega helikopterja, s katerim so izgubili stik v četrtek zjutraj po krajevnem času. Pogrešajo še eno osebo. Razbitine helikopterja so odkrili na goratem območju vzhodne strani otoka Kauai. Na helikopterju je bilo šest potnikov, med njimi dva otroka in pilot, še poroča STA.