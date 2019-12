Na Havajih strmoglavil helikopter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V strmoglavljenju helikopterja na Havajih je verjetno umrlo vseh sedem ljudi, ki so bili na njem. Šest trupel so reševalci že našli, znakov, da bi lahko kdo preživel nesrečo, pa ni, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na lokalne reševalce. Med sedmimi ljudmi na krovu helikopterja sta bila tudi dva otroka.

Helikopter je strmoglavil na goratem in težko dostopnem delu havajskega otoka Kauai, iskanje žrtev pa so morali zaradi megle prekiniti in se bo nadaljevalo danes, je poročala STA. Vzrok za nesrečo za zdaj ni znan, prav tako niso razkrili identitete žrtev.

Lastniki so prijavili izginotje helikopterja, potem ko tega v četrtek ob dogovorjeni uri ni bilo s krožnega poleta nad otokom.