V Kirgizistanu protest po umoru ugrabljene neveste

Študentka medicine je nato podlegla poškodbam, 30-letni moški pa se je nato z nožem poškodoval in so ga morali prepeljati v bolnišnico. Do incidenta je prišlo, ker so oba pustili skupaj nenadzorovana. Načelnika policije v severni regiji Čuj, kjer se je zgodil umor, so odpustili, več policistov pa se bo moralo zagovarjati zaradi malomarnosti.

Umor v maju so med drugim kritizirali pri Združenih narodih, nevladne organizacije in predsednik Kirgizistana Soronbaj Jenbenkov. Po podatkih ZN je kar 13,8 odstotka žensk v tej nekdanji sovjetski republiki, ki so mlajše od 24 let, prisiljene v poroko s svojimi ugrabitelji.

Protestniki, med njimi številni šolarji, so se danes zbrali na glavnem trgu v prestolnici Biškek. V rokah so držali bele balone in posterje z napisi "Smo proti ugrabitvam nevest" in "Dajte deklicam priložnost, da so srečne".

Čas za spremembe

Ministrica za izobraževanje Gulmira Kudajberdijeva, ki se je danes udeležila protestov, je za AFP dejala, da je čas, da se "radikalno spremenijo stališča" glede "sramotnega fenomena" ugrabitve nevest. Na demonstraciji je pozvala k prenehanju te prakse.

Prijave o ugrabitvah nevest so v zadnjem času zaradi nove zakonodaje narasle, a še vedno številni starši ne želijo prijaviti policiji, da so njihove hčerke ugrabili.