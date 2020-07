V Kaliforniji zaradi širjenja novega koronavirusa uvajajo dodatne ukrepe

V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do ponedeljka zvečer z novim koronavirusom okužilo 3,36 milijona ljudi, zaradi covid-19 pa jih je umrlo skoraj 135.600. Zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa v Kaliforniji, kjer so do zdaj potrdili 333 tisoč okužb, je tamkajšnji guverner Gavin Newsom znova ukazal zapreti bare, restavracije in kinodvorane.

Poleg Kalifornije, kjer je guverner v 30 najbolj prizadetih okrožjih dal zapreti tudi cerkve, frizerske salone in telovadnice, so nov epicenter okužb v ZDA Florida, Teksas in Arizona. Ob zdajšnjem trendu širjenja novega koronavirusa bi Kalifornija po številu okužb lahko dohitela New York, ki je najhujši udarec prestal marca, aprila in maja, zdaj pa se položaj tam umirja. Mesto New York v petek in soboto ni potrdilo nobenega primera smrti zaradi covid-19, piše STA.

Trump grozi šolam

V državi New York so potrdili več kot 402 tisoč okužb in 32.395 smrti zaradi covid-19. V Kaliforniji pa so potrdili že skoraj 333 tisoč okužb, a bistveno manj smrti zaradi koronavirusne bolezni 19, in sicer 7088. Kalifornijski guverner Newsom ni zaprl šol, čeprav sta se dve veliki šolski okrožji, Los Angeles in San Diego, s skupaj 706 tisoč šolarji in 88 tisoč zaposlenimi odločili, da bo pouk potekal za zdaj le na daljavo.

Predsednik ZDA Donald Trump sicer grozi, da bo šolam in okrožjem, kjer se pouk ne bo izvajal v učilnicah, odvzel zvezna sredstva ali jim celo odvzel status davkov oproščenih ustanov. Na Floridi so v soboto in nedeljo potrdili skupaj 28 tisoč novih okužb, kljub temu pa so v soboto v Orlandu odprli zabaviščni park Disney World. Maloštevilnim obiskovalcem, ki morajo nositi maske, merijo temperaturo, upoštevati morajo pravila medsebojne razdalje.

Foto: Getty Images

Republikanski guverner države Ron DeSantis je šele v ponedeljek, ko so spet potrdili 12 tisoč okužb, priznal, da število okužb v državi narašča. Vesel je sicer, da je zadnja dva dni potrjenih okužb le 11 odstotkov od vseh opravljenih testov, čeprav jih je bilo na primer maja le 2,3 odstotka. Pretekli teden jih je bilo po 20 odstotkov na dan. Florida ima zdaj skoraj 283 tisoč okužb in 4277 smrti zaradi covid-19.

Okužbe še naprej naraščajo v 40 zveznih državah ZDA, na tretjem mestu pa je s skoraj 269 tisoč okužbami Teksas, kjer je do zdaj umrlo 3257 ljudi. Arizona je že na sedmem mestu s 124 tisoč okužbami in 2245 mrtvimi. Tam je zdaj v bolnišnicah zasedenih 90 odstotkov kapacitet, na ventilatorjih je rekordnih 671 oseb, na intenzivni negi pa prav tako rekordnih 936 oseb, poroča STA.

V New Yorku včeraj prvič po 13. marcu brez smrti

Mesto New York, kjer je do zdaj umrlo približno 23 tisoč ljudi, v soboto prvič od 13. marca ni poročalo o nobeni smrti zaradi covid-19, v petek pa so potrdili le dva primera. V celotni državi New York je zdaj v bolnišnicah zaradi covid-19 še 792 ljudi, pozitivni testi se že tri tedne gibljejo okrog enega odstotka, v nedeljo pa je po državi zaradi covid-19 umrlo deset ljudi. Newyorški župan Bill de Blasio je sicer v ponedeljek opozoril, da opažajo naraščanje okužb med mladimi.

Trump se medtem namesto proti novemu koronavirusu bori proti "vsem, ki lažejo". Na dan, ko mu je Washington Post potrdil več kot 20 tisoč napačnih in zavajajočih izjav od začetka vladanja januarja 2017, je predsednik ZDA tvitnil naprej tvit svojega podpornika: "Najbolj nezaslišane laži prihajajo okrog covid-19. Vsi lažejo. Lažejo CDC, mediji, demokrati, naši zdravniki, ne vsi, ampak večina tistih, za katere nam pravijo, naj jim zaupamo."

Foto: Reuters

Trumpovi sodelavci so za medije pripravili seznam napak direktorja Nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni Anthonyja Faucija, člana delovne skupine Bele hiše proti novemu koronavirusu, ki ga Trump ni sprejel že dva meseca. Bela hiša je konec tedna medijem delila vse, kar je Fauci med pandemijo povedal napačnega. Med drugim to, da ni treba nositi mask.

Fauci sicer že tri mesece priporoča maske, Trump pa jo je prvič v javnosti nosil v soboto za fotografiranje v vojaški bolnišnici Walter Reed. Fauci je v ponedeljek ponovil, da število okužb v ZDA narašča, ker se država na začetku ni v celoti zaprla, potem pa so hiteli z odpiranji. Američane je pozval, naj držijo medsebojno razdaljo, nosijo maske in si umivajo roke.

Nekdanji predsednik Nacionalnega odbora republikanske stranke Michael Steele je za televizijo MSNBC dejal, da je Trump alergičen na Faucija, ker mu Američani veliko bolj zaupajo glede novega koronavirusa kot predsedniku. Kritiziranje Faucija po Steelovem mnenju le povečuje kredibilnost doktorja in zmanjšuje predsednikovo, ki namesto da bi poslušal šolanega in pametnega človeka, Faucija obravnava kot političnega nasprotnika. Trump naj bi to delal vedno, ko je kdo bolj priljubljen od njega, kar pa je po Steelovih besedah v tem primeru žalostno, ker ljudje zbolevajo in umirajo, še navaja STA.