Po tem, ko so na Hrvaškem v zadnjem dnevu potrdili 91 novih primerov okužbe s koronavirusom in so med pozitivnimi primeri tudi zdravniki, se je v zadnjem dnevu po dveh mesecih kar dvakrat sestal hrvaški krizni štab civilne zaščite. Po poročanju hrvaških medijev naj bi govorili predvsem o smernicah za zbiranje in mejah.

Hrvaška v zadnjih dneh beleži visoke številke potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. Včeraj so potrdili 91 novih primerov, skupno pa so do zdaj potrdili 3.416 okužb, 115 oseb pa je umrlo. Aktivnih primerov je 978.

V zadnjem dnevu so okužbo potrdili tudi pri kirurgu iz bolnišnice v Puli, ki je operiral štiri osebe. Kot je povedala vodja bolnišnice Irena Hristić, je kirurg takoj po tem, ko je opazil simptome, opravil testiranje, v samoizolaciji pa je sedem zdravstvenih delavcev. Skupno so na Hrvaškem potrdili 102 pozitivna primera med zdravstvenim osebjem v 22 različnih ustanovah.

Dva sestanka v enem dnevu

Foto: Reuters Kot poroča Jutarnji list, se je v zadnjem dnevu krizni štab civilne zaščite sestal kar dvakrat, kar kaže na nekoliko bolj skrb vzbujajoč položaj.

Odgovorne v kriznem štabu civilne zaščite najbolj skrbijo predvsem okužbe na zasebnih zabavah in porokah. Najbolj odmeva primer poroke v Splitu, kjer je bilo več kot 150 ljudi, okužbo pa so za zdaj potrdili vsaj pri 14 osebah. Včeraj so zato zaostrili pogoje za organizacijo porok. Tako morajo udeleženci organizatorjem poroke sporočiti svojo identifikacijsko številko in številko mobitela, ob tem pa morajo organizatorji skrbeti za dezinfekcijske ukrepe in primerno socialno distanco.

Široka delegacija v Slovenijo

Jutarnji list ob tem neuradno poroča, da bosta danes hrvaškega premierja Andreja Plenkovića na Otočcu na srečanju z Janezom Janšo spremljala tudi hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš in direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak. Tema pogovorov bo izmenjava informacij in stanje glede koronavirusa.