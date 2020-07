Trumpov nekdanji odvetnik Cohen nazaj v zapor

Ameriški zvezni urad za zapore je v četrtek nekdanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa Michaela Cohena vrnil na prestajanje kazni v zapor, iz katerega je bil izpuščen v hišni pripor zaradi pandemije novega koronavirusa. Od Cohena so zahtevali, da ne komunicira z mediji in ne izda knjige, kar je zavrnil in izbral zapor.

Michael Cohen je bil obsojen na tri leta zapora zaradi kršenja zakonodaje o financiranju volilnih kampanj, laganja in drugih kaznivih dejanj. Ujela ga je preiskava ruskega vpletanja v volitve leta 2016, med katero je priznal, da je v Trumpovem imenu pred volitvami plačal pornografski zvezdi Stormy Daniels za molk o spolnih odnosih s Trumpom, piše STA.

Ker je zavrnil pogoje hišnega zapora, so ga vrnili v zapor

Cohen je razkril še druge podrobnosti svojega dolgoletnega dela za Trumpa, večino pa prihranil za knjigo, ki jo je pisal, odkar je maja lani začel prestajati zaporno kazen. Skupaj z množico drugih so ga zaradi pandemije novega koronavirusa premestili v hišni pripor na prestajanje kazni, ki mu bo potekla novembra 2021.

Michael Cohen, nekdanji Trumpov odvetnik Foto: Reuters

V četrtek bi se moral po besedah odvetnika Jeffreyja Levina oglasiti na sodišču za dokončno potrditev hišnega pripora, vendar so tam od njega zahtevali, da se odpove komunikaciji z mediji in izdaji knjige. "Takšnih besed še nisem slišal v svojem življenju. Da človeku tako zanikajo njegove ustavne pravice," je dejal Levin.

Tiskovna predstavnica urada za zapore Sue Allison pa je dejala, da je Cohen zavrnil pogoje hišnega pripora in so ga pač vrnili v zapor. Ni jasno, ali je morda moral Cohen nazaj v zapor tudi zato, ker je pred kratkim zapustil dom in šel na večerjo v restavracijo. Kam točno je šel, ni jasno, saj so newyorške restavracije zaprte že od marca in so se šele pred kratkim odprle za strežbo na prostem, poroča STA.

Trump poskuša preprečiti izdajo knjige

Cohenov primer je posebni tožilec za preiskavo ruskega vpletanja v volitve leta 2016 predal zveznim tožilcem na Manhattnu, ki so mu zaradi sodelovanja s preiskavo dovolili minimalno zaporno kazen. Cohen je priznal, da je Danielsovi plačal po nalogu Trumpa, ki mu je tudi vrnil denar.

Trumpa zdaj zaradi tega preiskujejo državni tožilci Manhattna, ker ga zvezni kot predsednika ZDA ne smejo, čeprav ga imajo zavedenega kot vpleteno "osebo 1". Vrhovno sodišče ZDA jim je v četrtek omogočilo vpogled v njegove davčne napovedi, ki jih je v času kampanje leta 2016 skril pred javnostjo in jih še vedno noče objaviti.

Foto: Getty Images

Cohenu poskuša izdajo knjige preprečiti tudi Trump, ki mu je prek odvetnika poslal zahtevo, da prekine pisanje in prekliče nameravano objavo, ker bi to kršilo načelo zaupnosti med odvetnikom in stranko ter sporazum o molčečnosti, ki ga je Cohen podpisal s Trumpom.

Vsi, ki kakorkoli sodelujejo s Trumpom, morajo podpisati tovrstne sporazume. To je morala storiti tudi njegova nečakinja Mary Trump, ki pa bo prihodnji teden kljub tožbam Trumpa in družine izdala svojo odmevno knjigo o predsedniku ZDA, še navaja STA.