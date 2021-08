Izraelske oblasti so v zadnjih 24 urah potrdile 10.947 okužb s koronavirusom, kažejo podatki izraelskega zdravstvenega ministrstva. To je največ v enem dnevu od začetka pandemije. Prejšnje rekordno število okužb so zabeležili sredi januarja, in sicer približno 10.100.

Od začetka pandemije so v državi z okoli 9,4 milijona prebivalcev potrdili več kot milijon okužb. Skupno število smrtnih žrtev bolezni covid-19 pa je v zadnjem dnevu preseglo sedem tisoč. Število bolnikov s težkim potekom bolezni covid-19 je medtem nekoliko upadlo. Danes jih je 719.

Cepljenih 60 odstotkov prebivalcev

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da je cepivo še naprej učinkovito pri preprečevanju težkega poteka bolezni in smrti. V državi so doslej z drugim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19 cepili skoraj 59 odstotkov prebivalcev. Od konca julija cepijo tudi s tretjim odmerkom cepiva, po novem vse starejše od 12 let.

Stroka se sicer boji, da se bo ob začetku novega šolskega leta, ki se bo začelo v sredo, širjenje okužb še okrepilo. Po poročanju izraelskih medijev več kot 90 tisoč otrok ne bo moglo v šolo oziroma vrtec, ker imajo bolezen covid-19 oziroma so v karanteni.