V izraelskih napadih na osrednji in severni del Gaze več deset mrtvih

Izraelsko letalo naj bi okrog polnoči izstrelilo tri rakete na trinadstropno zgradbo, kjer je živelo več kot 50 ljudi, in jo v celoti uničilo. Reševalcem mrtvih in ranjenih vse do jutra ni uspeli izvleči izpod ruševin, je za AFP povedala ena od prič in dodala, da so številni še vedno ujeti pod ruševinami.

Foto: Reuters