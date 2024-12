Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



15.15 Izraelski obrambni minister zagrozil s prodorom v Libanon

8:05 V izraelskih napadih na več vasi ubitih najmanj deset ljudi

15.15 Izraelski obrambni minister zagrozil s prodorom v Libanon

"Če se vrnemo k vojni, bomo delovali z večjo močjo, izvedli prodor globlje v državo (...) in za Libanon ne bo več imunitete," je med obiskom meje z Libanonom dejal Kac. Dodal je, da so izraelske sile doslej razlikovale med državo in borci gibanja Hezbolah, v primeru propada premirja pa to ne bo več veljalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kac je dodal, da morata vlada v Bejrutu in libanonska vojska učinkoviteje pritiskati na Hezbolah, da uveljavi v dogovoru o prekinitvi ognja dogovorjene pogoje.

Od začetka veljavnosti premirja prejšnji teden se strani medsebojno obtožujeta kršitev dogovora, vendar je Washington danes ocenil, da premirje v Libanonu še vedno drži, morebitne kršitve pa da preučujejo.

8:05 V izraelskih napadih na več vasi ubitih najmanj deset ljudi

V izraelskih napadih na več vasi na jugu Libanona je bilo v ponedeljek ubitih najmanj deset ljudi, potem ko so izraelske sile po lastnih navedbah odgovorile na napad libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah med dogovorjenim premirjem, poročajo lokalni mediji. Premirje po tednu dni še vedno drži, vendar se obe strani redno obtožujeta kršitev.

Izraelska vojska je po lastnih navedbah napadla "teroriste Hezbolaha, več deset raketometov in infrastrukturo terorističnega gibanja v Libanonu," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah libanonskega zdravstvenega ministrstva je v napadu na vas Haris umrlo najmanj pet ljudi, dva sta bila ranjena, medtem ko so v vasi Talus življenje izgubili štirje ljudje, eden je bil ranjen.

Libanonska televizija Al Majadeen je medtem poročala o desetih smrtnih žrtvah na različnih območjih na jugu države, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Netanjahu Hezbolah obtožil kršitve premirja

Še pred tem je Hezbolah po lastnih navedbah ciljal izraelske položaje na obmejnem ozemlju med Izraelom in Libanonom, kar je bilo na strani Hezbolaha prvo priznanje napada od začetka premirja, ki je začelo veljati 27. novembra. Izraelska vojska je sporočila, da je Hezbolah izstrelil raketi na izraelske položaje.

Po očitkih o tem napadu je izraelski premier Benjamin Netanjahu Hezbolah obtožil resne kršitve premirja in obljubil odločen odziv. Zatem je izraelska vojska poročala tudi o lastnem napadu na cilje v Libanonu.

Čeprav premirje še vedno drži, se obe strani redno obtožujeta kršitev.

Izraelski zunanji minister Gideon Saar je v ponedeljek zavrnil obtožbe ZDA in Francije, da je Izrael kršil pogoje premirja. "Slišimo trditve, da Izrael krši dogovor o premirju v Libanonu. Prav nasprotno! Izrael ga uveljavlja z odgovorom na kršitve Hezbolaha, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje," je dejal.

Tudi Libanon je Izrael obtožil, da je kršil premirje

Kot je dodal, je Hezbolah skušal prestaviti orožje na jug Libanona, prisotnost gibanja južno od reke Litani pa naj bi pomenila temeljno kršitev dogovora o premirju.

Po ponedeljkovih napadih je tudi predsednik libanonskega parlamenta Nabih Beri obtožil Izrael, da je kršil premirje.

"Tehnični odbor, ki je bil ustanovljen za spremljanje izvajanja dogovora o premirju, sprašujemo, kakšno je stanje glede trenutnih kršitev, ki jih je bilo že več kot 54," je povedal Beri in odbor pozval, naj Izrael pripravi do tega, da preneha kršenje in se umakne z zasedenih ozemelj.

Dogovor o 60-dnevnem premirju vključuje delovanje odbora pod vodstvom ZDA, v katerem sodelujejo tudi Francija, mirovne sile ZN, Izrael in Libanon. Odbor nadzoruje izvajanje dogovora in vzdrževanje komunikacije med sodelujočimi stranmi s ciljem prepoznavanja in sankcioniranja kršitev, da bi se izognili vsakršnemu zaostrovanju. Washington je v ponedeljek ocenil, da premirje v Libanonu še vedno drži, in sporočil, da preučujejo morebitne kršitve, še poroča AFP.