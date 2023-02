V Italiji volijo novega vodjo opozicijske Demokratske stranke

Letta je po jesenskih volitvah, na katerih je stranka prejela približno 20 odstotkov glasov, napovedal odstop s čela stranke in naznanil, da se na naslednjem kongresu ne bo več potegoval za položaj sekretarja stranke. "Zdaj je na mladi generaciji, da oblikuje močno opozicijo desni vladi," je dejal takrat.

Med kandidati za njegovega naslednika sta v ospredju Stefano Bonaccini, predsednik dežele Emilija-Romanja na severu Italije, ter vzhajajoča zvezda PD in nekdanja evropska poslanka Elly Schlein. Po javnomnenjskih raziskavah naj bi se zmaga obetala Bonacciniju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nujna je prenova stranke

Oba kandidata se zavzemata za temeljito prenovo stranke, ki ji pogosto očitajo, da je izgubila stik z realnostjo, kar da dokazujejo tudi vedno slabši volilni rezultati. Po parlamentarnih volitvah so nov grenak poraz prinesle nedavne deželne volitve v Lombardiji in Laciju.

Ob tem je Schlein po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA opozorila, da stranki v zadnjih letih manjka jasna identiteta. "Ponovno moramo vzpostaviti levico, saj je v zadnjih letih na političnem prizorišču manjkala," je še dodala.

Glede na pričakovanja naj bi v 5.000 paviljonih v italijanskih občinah med 8. in 20. uro glasovalo približno milijon levosredinskih volivcev. Foto: Reuters

Stranka PD je bila ustanovljena leta 2007 kot levosredinska stranka, ki združuje nekdanje komuniste, socialiste in krščanske demokrate. Med letoma 2013 in 2018 so položaj predsednika vlade zasedali njeni trije člani, in sicer Letta, Matteo Renzi in Paolo Gentiloni.