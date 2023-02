Na Cipru poteka drugi krog predsedniških volitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Cipru so se davi odprla volišča za drugi krog predsedniških volitev, v katerem se za glasove okoli 560 tisoč volilnih upravičencev potegujeta nekdanji zunanji minister in neodvisni kandidat Nikos Hristodulides ter diplomat Andreas Mavrojianis, ki ga podpira levičarska stranka AKEL. Prvi neuradni rezultati volitev naj bi bili znani še danes zvečer.

V prvem krogu volitev pred tednom dni je Hristodulides prejel 32 odstotkov, Mavrojianis pa 29,6 odstotka glasov. Za naslednika konservativnega predsednika Nikosa Anastasiadesa, ki po dveh petletnih mandatih ni mogel več kandidirati, se je sicer potegovalo skupno 14 kandidatov.

Več možnosti pripisujejo Hristodulidesu

Javnomnenjske raziskave pripisujejo več možnosti za zmago 49-letnemu nekdanjemu zunanjemu ministru Hristodulidesu, ki velja za proevropskega desnosredinskega politika. Ne izključujejo pa niti zmage 66-letnega Mavrojianisa, ki je prav tako nekdanji diplomat, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neposredno izvoljen predsednik države imenuje in vodi vlado na Cipru. Novi voditelj se bo po napovedih moral spopasti z draginjo, korupcijo, nezakonitimi migracijami in zamrznjenim mirovnim procesom na razdeljenem sredozemskem otoku.

Volitve danes potekajo samo na južnem delu Cipra. Ciper je namreč od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Republika Ciper na jugu je mednarodno priznana in od leta 2004 članica EU, medtem ko samooklicano Turško republiko Severni Ciper priznava samo Turčija. Zadnja mirovna pogajanja za združitev otoka pod okriljem Združenih narodov so propadla leta 2017.