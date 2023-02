Šarec na Cipru poudaril pomen sodelovanja na področju obrambe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z ministrom Petridesom sva se dogovorila o konkretnih korakih sodelovanja med vojskama obeh držav, zlasti na področju vojaških vaj in usposabljanj, raziskav in razvoja, kibernetske varnosti ter v okviru pobud EU," je povedal Šarec.

Ob podpisu je poudaril še, da je ob hitrem razvoju na področju obrambe in varnosti utrjevanje sodelovanja med državami vedno bolj pomembno. "S podpisom sporazuma smo postavili načela in postopke za povečanje politično-vojaškega sodelovanja med Slovenijo in Ciprom," je dodal.

Namen obiska ministra @sarecmarjan pri @DefenceCyprus @PetridesCh 🇨🇾 je utrditev prijateljskih vezi in sodelovanja med državama s poudarkom na obrambnem področju. Ministra sta podpisala Sporazum o sodelovanju na obrambnem področju, ki bo osnova za pripravo nadaljnjega programa. pic.twitter.com/r1RMcLDHC7 — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) February 1, 2023

V dvostranskih pogovorih naj bi se ministra dotaknila tudi aktualnih varnostnih razmer na Zahodnem Balkanu in v vzhodnem Sredozemlju ter vojne v Ukrajini, spregovorila o mednarodnih operacijah in misijah ter izmenjala stališča glede evropskih vsebin, so pred obiskom napovedali na slovenskem obrambnem ministrstvu.