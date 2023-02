Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ciper je od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Republika Ciper na jugu je mednarodno priznana, in članica EU od leta 2004. Foto: Shutterstock

V Republiki Ciper so danes volitve, na katerih več kot 560 tisoč volivcev izbira novega predsednika države. Ta se bo moral spopasti z draginjo, korupcijo, nezakonitimi migracijami in zamrznjenim mirovnim procesom na razdeljenem sredozemskem otoku. Volilna udeležba do 12. ure je bila 33,7-odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.