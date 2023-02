V Lombardiji in Laciju deželne volitve kot preizkus za vlado Giorgie Meloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dveh najbolj naseljenih italijanskih deželah Lombardiji in Laciju bodo danes in v ponedeljek potekale deželne volitve, ki bodo pomenile preizkus priljubljenosti za dobre tri mesece staro italijansko vlado pod vodstvom Giorgie Meloni, ki je najbolj desna v povojni zgodovini države.

Pričakovati je, da bodo kandidati s podporo vladne koalicije zmagali na volitvah, na katerih bodo volili predsednika dežele in deželno skupščino v Lombardiji na severu Italije, ki je gospodarska sila države, in v Laciju, kjer leži italijanska prestolnica Rim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preizkus za vlado premierke Meloni

Pomembno vlogo bodo imela lokalna vprašanja, a bodo volitve pomenile predvsem preizkus za vlado premierke Meloni. Kaže, da se obeta zmaga desnici, kar bo premierka predstavila kot nadaljevanje zagona iz lanskega septembra, ko so njeni skrajno desni Bratje Italije (FDI) zmagali na parlamentarnih volitvah, napoveduje Jean-Pierre Darnis, profesor na univerzah Luiss v Nici in Rimu. Desnici v prid je tudi razdeljenost opozicije.

V igri bodo med drugim tudi rezultati posameznih strank v njeni koaliciji, ki bi lahko vplivali na razmerje moči med Brati Italije, protipriseljensko Ligo Mattea Salvinija ter stranko Naprej Italija (FI) Silvia Berlusconija.

V Lombardiji je favorit sedanji predsednik dežele Attilio Fontana, član Lige, saj je opozicija razdeljena in ne more ogroziti njegove ponovne izvolitve. Podobno je tudi v Laciju, kjer desničarskega kandidata Francesca Rocco podpira celotna koalicija, opozicija pa je razdeljena.

Italijanske dežele so na številnih področjih že precej avtonomne

Po podatkih januarske ankete sicer Liga v Lombardiji uživa 13-odstotno podporo, stranka FDI pa 25-odstotno, vendar pa naj to Salvinija ne bi oslabilo. Liga naj bi sicer skušala izkoristiti nedavno sprejeti zakon, ki daje več pristojnosti deželam, predvsem Lombardiji, za ponovni zagon in utrditev vloge Salvinija kot vodje italijanske desnice.

Italijanske dežele so na številnih področjih, kot so zdravstvo, promet in izobraževanje, že precej avtonomne, vendar se je Liga vedno zavzemala za večjo avtonomijo, da bi preprečila prerazporeditev bogastva s severa na jug.

Rezultati volitev v Lombardiji in Laciju bodo znani v ponedeljek zvečer. V začetku aprila bodo deželne volitve potekale tudi v Furlaniji-Julijski Krajini.