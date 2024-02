V Iranu naj bi umrla najstarejša ženska na svetu. Toliko let je dočakala.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V starosti 125 let je umrla najstarejša ženska v Iranu, Masoumeh Sanei Toroghi, danes poročajo iranski mediji. Iranka je s tem za tri leta preživela uradno najstarejšo žensko na svetu, Francozinjo Jeanne Calment, ki je pri 122 letih umrla leta 1997, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska državna televizija je objavila sliko osebne izkaznice domnevno najstarejše ženske na svetu. V islamski republiki so sicer po navedbah AFP podatke o starosti začeli beležiti šele leta 1918, torej 20 let po rojstvu pokojne, ki naj bi se rodila leta 1898 v Mašhadu na severovzhodu Irana.

Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je trenutno sicer najstarejša živa oseba na svetu Španka Maria Branyas Morera, ki bo 4. marca praznovala 117. rojstni dan.

Vendar pa se s tem ne bi strinjali v Azerbajdžanu, kjer so Nabijevo Bari Šami Gizi ta teden prepoznali kot najstarejšo volilno upravičenko na sredinih predčasnih predsedniških volitvah. Krajanka Agdaša naj bi bila rojena leta 1900 in je stara 124 let, je poročala azerbajdžanska tiskovna agencija Azertac.