Toliko let je dopolnila najstarejša Zemljanka. Privoščila si je steklenico ...

Kot je povedala za tamkajšnje medije, obožuje čokolado in gazirane pijače. Za rojstni dan si je privoščila steklenico kokakole, piše The Guardian.

Zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov je Kane Tanaka imela omejene stike z družinskimi člani, se je pa zato poveselila s svojimi sostanovalci v domu. Igrali so družabne igre in se šli uganke. Prav to, kar ima še posebej rada.

Njen 62-letni vnuk Eiji je dejal, da se želi čim prej osebno srečati z babico in ji čestitati.

Kane Tanaka turned 119 on Jan. 2, making her the oldest living person in the world and the third-oldest person in history.



Born in 1903, Tanaka has lived through the Meiji, Taisho, Showa, Heisei and Reiwa eras of Japan. She was married in 1922 until her husband's death in 1993. pic.twitter.com/NcdwZL8psK — Oliver Jia (オリバー・ジア) (@OliverJia1014) January 2, 2022

V Guinnessovo knjigo rekordov so jo zapisali leta 2019

Guinnessova knjiga rekordov je Tanaki status priznala marca 2019, ko je bila stara 116 let, septembra 2020, ko je dopolnila 117 let in 261 dni, pa je dosegla tudi japonski starostni rekord vseh časov.

Rojena je bila leta 1903, torej v letu, ko sta brata Wright opravila svoj prvi polet z motorjem in ko je bila izvedena prva kolesarska dirka Tour de France. Preživela je pet vladavin japonskega cesarstva.

Bila je sedmi otrok od devetih. Poročila se je, ko je bila stara 19 let, in pomagala voditi družinsko trgovino z rezanci. Njen sin in mož sta se borila v drugi kitajsko-japonski vojni, ki se je začela leta 1937.

Heavenshaking news! The GWR and GRG-validated World's Oldest Person, Kane Tanaka of Fukuoka Prefecture, Japan, born Jan. 2, 1903, has celebrated her 119th birthday, making her the first person in the globe to celebrate such milestone in 22 years. pic.twitter.com/vfDDv39d4l — KSIĘŻNA OLGA ⭐ (@LadyMin95344351) January 2, 2022

Število japonskih stoletnikov je močno naraslo

Japonski mediji so zapisali, da število japonskih stoletnikov narašča. Po oceni, objavljeni septembra pred vsakoletnim dnevom spoštovanja do starejših, je japonsko ministrstvo za zdravje navedlo rekord: 86.510 ljudi, ki so stari 100 let ali več, kar je 6.060 več kot v prejšnjem letu.

Ženske predstavljajo veliko večino stoletnikov, moških pa nekaj več kot deset tisoč, so še povedali.

Leta 1963, ko je bila tovrstna raziskava izvedena prvič, je bilo na Japonskem le 153 stoletnikov. Število se je do leta 1998 povečalo na več kot deset tisoč.

Pričakovana življenjska doba na Japonskem, v eni najhitreje starajočih družb na svetu, je rekordno visoka: 87,74 leta za ženske in 81,64 leta za moške.

Država z izjemno nizko rodnostjo

Število mladih pa se zmanjšuje zaradi neuspešnih poskusov dviga nizke rodnosti v državi. Dvajsetletniki so v zadnjih 12 letih predstavljali manj kot en odstotek prebivalstva države.