Boris Pahor je deseti najstarejši moški v Italiji

Zamejski pisatelj Boris Pahor spada med sto najstarejših oseb in deset najstarejših moških v Italiji, poroča zamejski časopis Primorski dnevnik.

Pahor, ki je 26. avgusta slavil 108. rojstni dan, se je v skupino najstarejših oseb v Italiji uvrstil 1. septembra, navaja Primorski dnevnik, dva dni pozneje pa še med deset najstarejših moških v Italiji. Že od 16. februarja pa je zamejski Slovenec najstarejši prebivalec dežele Furlanija – Julijska krajina.

Primorski dnevnik se pri tem sklicuje na spletno stran s podatki o italijanskih "superstarostnikih", prebivalcih, ki imajo več kot 106 let. Najstarejša v Italiji je trenutno Ida Zoccarato iz Padove, ki ima 112 let in 113 dni, najstarejši moški pa je Antonino Turturici s Sicilije, ki ima 109 let in 239 dni. Med sto najstarejšimi v Italiji je sicer 90 žensk in deset moških.