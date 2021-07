Najstarejši olimpijec vseh časov je Šved

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najstarejši olimpijec, ki je kadar koli nastopil na olimpijskih igrah, je bil Šved Oscar Swahn. Na igrah 1920 je bil star 72 let in 281 dni, a ga to ni ustavilo, da bi osvojil srebrno odličje v streljanju, piše španski športni portal AS.

V desetletjih po prvih igrah moderne dobe - te so bile leta 1896 v Atenah - so na igrah nastopali športniki različnih profilov, med njimi so bili najstniki pa tudi ljudje v svojem osmem desetletju življenja.

Najstarejši med njimi je bil Šved Swahn, ki je v 73. letu starosti tekmoval v streljanju. V disciplini streljanja na tarčo v obliki jelena, pri čemer je strelec vsako rudno tarčo ustrelil dvakrat - gre za disciplino, ki je bila zadnjič na OI leta 1948 -, je Swahn osvojil srebrno odličje. Šved še danes velja za najstarejšega človeka, ki je osvojil olimpijsko odličje, v zgodovini.

Swahn je odličja osvajal tudi v Londonu 1908, ko je bil star 60 let, in v Stockholmu 1912, kjer je pri 64 letih in 258 dneh postal najstarejši olimpijski prvak.

Swahn se je uvrstil tudi na igre 1924, a na njih na koncu ni nastopil. Umrl je tri leta pozneje, 1. maja 1927 v 80. letu starosti.

Drugi najstarejši olimpijec vseh časov je avstrijski jahač Arthur von Pongracz, ki je bil na OI 1936 star 72 let. V moški dresuri je končal na četrtem mestu. Von Pongracz je nastopal tudi na igrah 1924 in 1928, kjer je bil šesti v moški posamični dresuri.

Za tretjega najstarejšega olimpijca pa se ni treba ozreti tako daleč v preteklost. Japonski jahač Hiroshi Hoketsu je bil na igrah v Londonu 2012 star 71 let. V posamični dresuri je zasedel 40. mesto. Hoketsu je tekmoval tudi na OI 1964, poleg tega se je uvrstil še na igre 1988 in 2008, a na koncu zaradi bolezni konja ni nastopil.

Januarja 2020 je Hoketsu postal eden od 17 japonskih jahačev, ki so se borili za tri mesta za nastop v dresuri na domačih OI. Če bi 80-letnemu Hoketsuju omenjeni podvig uspel, bi v Tokiu postal najstarejši športnik z olimpijskim nastopom.

