Noro! Pri 97 letih je najstarejši igralec tenisa na svetu

Ker zelo težko najde tekmece v svoji starostni kategoriji, se sicer običajno meri z več let mlajšimi igralci.

Tenis je vzljubil pri 30 letih in od takrat trenira trikrat tedensko.

"Tenis je eleganten šport, ki ti omogoča dobro fizično aktivnost za celo telo. Čudovita disciplina, v kateri se lahko boriš ne glede na starost," pravi Ukrajinec. Trenutno se pripravlja na svetovno prvenstvo seniorjev, ki bo oktobra na Majorki.

Prvič bo na tekmovanju predstavljena starostna kategorija nad 90 let. Idejni vodja je bil ravno Stanislavski, ki je poslal prošnjo za to na Mednarodno teniško zvezo.

"Ljudje, ki so starejši od 70 let, pravijo: hvala Bogu, da sem preživel še eno leto, tisti, ki so stari med 70 in 90 let, pravijo: hvala Bogu, da sem preživel še en mesec, in tisti nad 90 let se Bogu zahvaljujejo za vsak dan posebej," pravi Stanislavski. Sam verjame, da sta recept za dolgo življenje dobri geni in redna telesna aktivnost.

Poleg tenisa se ukvarja še s plavanjem in smučanjem. Za prihodnost si želi skoka s padalom, da bi dočakal 100 let in se na igrišču pomeril s Federerjem, dvajsetkratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam.