V Indiji se je danes končala zadnja faza in s tem šesttedenske parlamentarne volitve, ki so jih zaznamovale tudi visoke temperature, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zmaga se znova obeta že desetletje vladajoči hindujski nacionalistični stranki Narendre Modija.

Volitve v Indiji so potekale od 19. aprila, vključno z današnjim pa se je zvrstilo skupno sedem volilnih dni. Več kot 100 milijonov volivcev je danes lahko glasovalo v osmih zveznih državah, ki jim pripada 57 poslanskih sedežev. Glasovanje je potekalo tudi v volilnem okrožju premierja Narendre Modija v hindujskem svetem mestu Varanasi.

V primerjavi z zadnjimi parlamentarnimi volitvami leta 2019 je udeležba padla za več odstotnih točk, kar so analitiki pripisali široko razširjenim pričakovanjem Modijeve zmage in zaporednim vročinskim valovom po državi.

Umrlo deset delavcev, ki so pripravljali volišča

Oblasti v vzhodni zvezni državi Bihar so v petek sporočile, da je v četrtek zaradi vročinskega udara umrlo deset delavcev, ki so pripravljali volišča, poroča AFP. Na severu Indije so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa medtem izmerili okoli 50 stopinj Celzija, v Varanasiju pa so popoldanske temperature dosegle 45 stopinj Celzija.

Modi je danes po odprtju volišč na družbenem omrežju X pozval volivce, naj se volitev udeležijo v čim večjem številu. "Skupaj naredimo našo demokracijo bolj živahno in participativno," je še zapisal. S svojo stranko Bharatiya Janata (BJP) se je letos potegoval za tretji zaporedni mandat na čelu vlade. Po napovedih ga bo skoraj zanesljivo dobil, predvsem zaradi svoje kultivirane podobe agresivnega zagovornika hindujske vere, navaja AFP.

Modi je med kampanjo večkrat ostro komentiral muslimane. Prav tako je obtožil koalicijo opozicijskih strank, da načrtuje prerazporeditev indijskega bogastva med muslimanske državljane. Mnogi med več kot 200 milijoni muslimanov v državi so zato tudi vse bolj zaskrbljeni zaradi svoje prihodnosti. BJP se na volitvah obeta okoli 47 odstotkov glasov, največji opozicijski Kongresni stranki pa le okoli 11 odstotkov. Tuje agencije pri tem opozarjajo na različne rezultate predvolilnih anket v Indiji in na to, da doslej niso niti približno napovedale pravilnega rezultata.

Rezultati vzporednih volitev niso zanesljivi

Izidi volitev naj bi bil znani v torek. Rezultati vzporednih volitev, ki pa niso zanesljivi, bodo znani danes zvečer, še navaja AFP.

Stranka oziroma koalicija mora za oblikovanje vlade dobiti najmanj 272 sedežev v 543-članskem parlamentu. Poslanci imajo petletni mandat, izvoljeni pa so po večinskem volilnem sistemu, kar pomeni, da v posameznem okrožju zmaga kandidat, ki dobi največ glasov. 131 sedežev je rezerviranih za pripadnike kast in plemen, ki veljajo za deprivilegirane in v katere spada četrtina indijskega prebivalstva.

Indija je z okoli 1,4 milijarde ljudi država z največ prebivalci na svetu. Okoli 80 odstotkov je hindujcev, sledijo jim muslimani, ki jih je okoli 200 milijonov.