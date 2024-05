Po smrti šestih novorojenčkov v požaru, ki je v soboto zvečer izbruhnil v bolnišnici za oskrbo dojenčkov v New Delhiju, je policija pridržala direktorja in lastnika bolnišnice, ki je delovala brez dovoljenja. Dojenčki naj bi bili nameščeni v prepolnem prostoru brez požarnega izhoda, poročal francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko so prva nedeljska poročila navajala sedem smrtnih žrtev, je danes indijska policija AFP potrdila, da je v požaru življenje izgubilo šest dojenčkov.

"Niti imen jim nismo dali (...), hčerke še nikoli nisem držala v naročju," je po poročanju indijskega časnika Hindustan Times povedala mati, ki je v požaru izgubila 11 dni staro hčer.

Uspelo jim je rešiti pet novorojenčkov, ki jih že zdravijo v drugi bolnišnici.

Pomanjkljivi varnostni predpisi

Požari so v Indiji pogosti, med drugim zaradi nekakovostne gradnje, pregoste naseljenosti in neupoštevanja varnostnih predpisov.

Bolnišnica za novorojenčke je v četrti Vivek Viha v New Delhiju delovala pod imenom New Born Baby Care. Ozka dvonadstropna stavba je bila stisnjena med sosednji zgradbi, zato so imeli gasilci ob požaru otežen dostop.

"Čeprav smo poskušali obvladati ogenj, nam ni uspelo vstopiti v zgradbo in rešiti 12 dojenčkov, ki so bili v njej ujeti," je pojasnil lokalni gasilec.

Stavba ni imela požarnega izhoda in stopnic, manjkali so tudi gasilni aparati, je poročal britanski BBC.

Dovoljenje za delovanje naj bi bolnišnici poteklo marca. Poleg tega je lastnik v prostore namestil dvakrat več postelj glede na dovoljenje. Namesto petih je bilo v bolnišnici več kot deset postelj.

Sobotni požar v oskrbovalni bolnišnici je izbruhnil nekaj ur po tem, ko so ognjeni zublji zajeli dvorano z igralnimi avtomati v indijskem mestu Rajkot. Število žrtev je po današnjih poročilih naraslo na 28.