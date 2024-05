V dveh dneh zagorela dva šolska avtobusa: "Popustile so zavore, avtobus je zletel s ceste"

V kraju Bajagić nedaleč od Sinja je zjutraj zagorel avtobus s šolarji. Po podatkih splitsko-dalmatinske policijske uprave je voznik zavohal dim, otroci pa so pravočasno izstopili iz vozila, zato na srečo nihče ni bil poškodovan. O gorečem šolskem avtobusu so hrvaški mediji poročali tudi v četrtek. Avtobus, ki je na ekskurzijo pripeljal otroke iz Istre, je zagorel na parkirišču pri Hušnjakovem v Krapini. Otrok v tistem trenutku na srečo ni bilo na avtobusu.

"Danes zjutraj okoli 7.30 je v kraju Bajagić voznik avtobusa, ki je prevažal šolske otroke, na sredi poti avtobus ustavil, saj je zavohal dim. Na avtobusu je bila skupina otrok, ki so takoj izstopili, voznik pa je nemudoma zgrabil gasilski aparat in začel gasiti," poroča Včernji.hr.

Navajajo še, da je požar izbruhnil v predelu motorja, in sicer zaradi pomanjkljive inštalacije. Kmalu po zaustavitvi so avtobusu popustile še zavore in je z zadnjim delom zletel z vozišča.

V četrtek zagorel avtobus, ki je peljal otroke na ekskurzijo

Prava drama se je odvijala tudi v četrtek dopoldne, nekaj pred 11. uro, ko je na parkirišču pri Hušnjakovem v Krapini zagorel avtobus, ki je na ekskurzijo pripeljal otroke iz Istre.

Na avtobusu v trenutku, ko je zagorel avtobus, ni bilo nikogar, poškodovan ni bil nihče. Na teren je odšlo devet gasilcev iz Krapine. Požar so pogasili, zdaj pa poteka preiskava, ki bo pokazala, kaj je bil vzrok požara.