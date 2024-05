"Danes smo izdali nalog za aretacijo osebe, za katero sumimo, da je zanetila februarski požar v regiji Valparaiso," je na današnji novinarski konferenci sporočilo vodstvo policije. 22-letni osumljenec se je prostovoljnim gasilcem sicer pridružil pred letom in pol.

Malo za tem je regijsko tožilstvo potrdilo tudi aretacijo drugega osumljenca, sicer uslužbenca državnega gozdarskega podjetja, ki upravlja z nacionalnimi parki in se bojuje proti gozdnim požarom. Oba osumljenca sta v priporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Grozljivi posnetki: med požganimi ostanki so iskali svoje domove:

Več požarov je v okolici mesta Vina del Mar, približno sto kilometrov od čilske prestolnice Santiago, hkrati izbruhnilo 2. februarja letos. Policija je v preiskavi skušala določiti vzrok za izbruhe in točne lokacije, kjer so se začeli.

V preiskavi so našli naprave, s katerimi naj bi 22-letnik zanetil požare, drugi osumljenec pa mu je pomagal pri njihovi izdelavi in mu dal napotke, kako bodo povzročile največ škode. Pri enem od osumljencev so med preiskavo našli tudi sestavine za izdelavo naprav, zaradi katerih so izbruhnili požari.

🤔Photos and video of the consequences of fires in Chile, which are increasingly burning out populated areas, have emerged pic.twitter.com/JZBrZTSqsM — Truthseeker (@Xx17965797N) February 4, 2024

"Požari so hkrati izbruhnili na štirih mestih, ki so bila oddaljena eno od drugega," je navedlo tožilstvo. Februarski požari v Čilu so po poročanju AFP drugi najbolj smrtonosni požari v svetovnem merilu v tem stoletju.