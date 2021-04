V Indiji se lahko proti koronavirusu cepijo vsi odrasli #video

V Indijo je danes prispela prva ameriška nujna pomoč za soočanje s pandemijo bolezni covid-19. V državi so medtem znova zabeležili rekordnih 385 tisoč novih primerov okužbe in skoraj 3.500 smrtnih žrtev zaradi covid-19.

Indijske oblasti so napovedale, da se bodo lahko od sobote naprej proti covid-19 cepili vsi odrasli. To pomeni, da bo do cepljenja upravičenih okoli 600 milijonov več ljudi. Vendar pa v več zveznih državah opozarjajo, da nimajo dovolj cepiva. Doslej so porabili okoli 150 milijonov odmerkov cepiva. Samo 25 milijonov od 1,3 milijarde prebivalcev je prejelo oba odmerka.

Prispel kisik

Ameriško vojaško transportno letalo Super Galaxy je danes na mednarodno letališče v New Delhiju pripeljalo več kot 400 jeklenk s kisikom, ki ga v Indiji močno primanjkuje. S posebnimi poleti bodo do prihodnjega tedna nadaljevali z dostavo pomoči, ki so jo darovali posamezniki in podjetja, so navedli ameriški uradniki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pomoč obljubilo 40 držav

Po navedbah državnega sekretarja na indijskem ministrstvu za zunanje zadeve Harsha Vardhana Shringle je pomoč obljubilo več kot 40 držav. Med drugim naj bi poslale več kot štiri tisoč koncentratorjev kisika in deset tisoč jeklenk s kisikom. Na poti pa so tudi zdravila za zdravljenje bolezni covid-19 ter sestavine za proizvodnjo cepiva in zdravila remdesivir.

Zadnja je pomoč danes ponudila Japonska, ki bo Indiji poslala 300 koncentratorjev kisika in 300 medicinskih ventilatorjev.

V enem dnevu 3.500 smrti

V Indiji je število smrtnih žrtev zaradi covid-19 preseglo 200 tisoč, 45 tisoč ljudi je umrlo samo ta mesec. V zadnjem dnevu je umrlo skoraj 3.500 covidnih bolnikov. V zadnjih 24 urah so potrdili še 385 tisoč okužb, kar je največji dnevni prirast novih okužb na svetu doslej.

Na številnih območjih po državi v bolnišnicah zmanjkuje postelj, sorodniki obolelih pa iščejo zdravila in jeklenke s kisikom.

V krematorijih pa se medtem soočajo s pomanjkanjem lesa za sežiganje umrlih. Za vsak sežig namreč potrebujejo od 300 do 400 kilogramov lesa.