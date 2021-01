V Hongkongu množične aretacije aktivistov in politikov

Med prijetimi je več članov opozicijskih strank, okrog 20 opozicijskih predstavnikov v lokalnih svetih, dva akademika in odvetnik za človekove pravice. Policisti naj bi poleg aretacij izvedli tudi preiskavo stanovanja pridržanega aktivista Joshue Wonga in odvetniško pisarno Ho Tse Waija. Pritiskali so tudi na medije, naj jim predajo določene informacije, piše STA.

Opozicijske stranke trdijo, da gre za ukrepanje v skladu z lani uvedenim zakonom o nacionalni varnosti, s katerim se je Peking odzval na mesece trajajoče proteste, na katerih so med drugim zahtevali ohranitev demokratičnih svoboščin.

Prijeta skupina je bila vpletena v izvedbo primarnih volitev julija lani

Danes prijeta skupina je bila vpletena v izvedbo primarnih volitev julija lani, s katerimi so opozicijske stranke želele ugotoviti, kateri kandidati bi imeli najboljše možnosti na septembra predvidenih volitvah v hongkonški parlament. Na njih je glasovalo več kot 600 tisoč ljudi, septembrske volitve pa so bile zaradi pandemije covid-19 naposled preložene, navaja STA.

Opozicijske skupine so upale, da bi jim osvojitev večjega števila sedežev prinesla dovolj moči, da bi lahko blokirali vladne predloge in okrepili pritisk za demokratične reforme. Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je sicer že takrat posvarila, da bi primarne volitve lahko predstavljale prevrat.

Zakon o nacionalni varnosti je usmerjen k ukrepanju proti dejavnostim, ki jih kitajske oblasti dojemajo kot prevratniške, separatistične ali teroristične. Aktivisti so posledično od junija lani postali tarče odvzemov političnih funkcij in aretacij zaradi objav na družbenih medijih, številni so tudi zbežali v tujino. Zakon je bil deležen ostrih kritik s strani organizacij za človekove pravice in zahodnih držav.

Ti ljudje naj bi poskušali "poriniti Hongkong v prepad"

Minister Hongkonga za varnost John Lee je današnje aretacije označil za nujne in usmerjene proti skupini ljudi, ki naj bi poskušali "poriniti Hongkong v prepad".

Oster odziv novega ameriškega predsednika

A je operacija že naletela na kritike v svetu. Antony Blinken, ki ga namerava novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden imenovati za državnega sekretarja, je sporočil, da so oblasti napadle "tiste, ki se pogumno bojujejo za splošne pravice". "Administracija Biden-Harris bo stala ob ljudeh Hongkonga in proti zatiranju demokracije s strani Pekinga," je dodal po pisanju STA.