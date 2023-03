V Grčiji zaprli priljubljeno plažo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po navedbah ministrstva je nevarnost zemeljskih plazov posledica erozije ob robu plaže, ki leži pod 200-metrskim klifom in je dostopna le s čolnom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 2018 je bilo v zemeljskem plazu na plaži, ko je s klifa zdrsnila ogromna skalna plošča, poškodovanih je sedem ljudi, vključno z družino čeških turistov. Štiriintridesetletno Čehinjo so takrat hospitalizirali zaradi zlomljenega vretenca, njen mož in dva otroka pa so utrpeli lažje poškodbe.

Plaža Navagio, katere ime pomeni brodolom oziroma razbitje ladje, velja za eno od najbolj priljubljenih plaž v Grčiji. Svoje ime je dobila po ostankih tovorne ladje, ki je tam doživela brodolom pred skoraj 40 leti. Plaža je prav zaradi klifa, ki jo obkroža, priljubljena tudi med ljubitelji ekstremnih športov.