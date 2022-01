Čarobni prizori z grških otokov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močno sneženje je danes predvsem v srednjem in južnem delu Grčije povzročilo obilo težav, zlasti v prometu. Šole ostajajo zaprte. Sneg je zapadel tudi na nekaterih grških otokih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zasneženi Santorini! ❄️ Ta vikend je večji del Grčije zajela prava zima. Zasnežilo je tudi nekatere grške otoke.



Vir fotografije: Land Of Mountains pic.twitter.com/eE5AetpKwK — Neurje.Si (@NeurjeSi) January 23, 2022

Grška civilna zaščita je v številnih predelih prebivalcem poslala opozorila prek sporočil SMS in jih pozvala, naj ne zapuščajo domov.

Foto: Reuters

Ker v Grčiji redko sneži, vozniki skoraj ne uporabljajo zimskih pnevmatik. Razmere so bile otežene tudi na avtocestah, ki so jih morali ponekod zapreti.

🎥🇬🇷❄️🏛️❄️ Acropolis covered in snow after rare storm hits Greece's Capital Athens in 2021@susanbnj pic.twitter.com/bQFDpeOD4K — Flaco (@frankadak01) January 24, 2022

Grki niso navajeni zim, deležni so je tudi na otokih

Tudi hiše niso ustrezno opremljene za nizke temperature. Za brezdomce in vse, ki svojih domov ne morejo ogreti, mestne oblasti v Atenah v takih primerih odprejo ogrevana javna poslopja, še navaja dpa.

Foto: Reuters

To je že drugo leto zapored, da se Grki po vročinskem valu poleti spoprijemajo z močnim sneženjem pozimi. Medtem ko sneg na severu države ni redek pojav, pa so bili snežne pošiljke tokrat deležni tudi na otokih, med drugim na Kreti in Mikonosu.