V Georgii sodišče znova prepovedalo splav po šestem tednu nosečnosti

Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Georgie je v sredo znova uvedlo prepoved splava po šestem tednu nosečnosti in s tem razveljavilo odločitev nižjega sodišča, ki je takšno prepoved pred dnevi razglasilo za neustavno. Zdravniki so zaradi novonastalega položaja morali nemudoma spet ustaviti vse posege.

Državni sodnik okrožja Fulton v Georgii je 15. novembra sklenil, da državni zakon o prepovedi splava po srčnem utripu zarodka, kar je ponavadi v šestem tednu nosečnosti, ni ustaven, ker je bil sprejet leta 2019, ko še ni bil v skladu z zvezno ustavo glede na odločitve vrhovnega sodišča.

Vrhovno sodišče je odločanje prepustilo zveznim državam

Takrat je namreč še veljal precedens iz sodbe Roe proti Wade, ki je na vsem ozemlju ZDA ženskam zagotavljal pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Zakon Georgie je stopil v veljavo julija letos, ko je vrhovno sodišče ZDA odločanje o tej pravici prepustilo zveznim državam.

Nekatere organizacije za pravice žensk so se na zakon pritožile in 15. novembra tudi zmagale, klinike pa so spet začele izvajati splave tudi po šestem tednu nosečnosti. Vse skupaj je trajalo le teden dni in ženske morajo zdaj spet potovati v druge zvezne države, če želijo umetno prekiniti nosečnost.

Odvetniki organizacij: Nepopravljivo škodo bodo zdaj utrpeli nosečnice in zdravniki

Pravosodno ministrstvo Georgie je od vrhovnega sodišča zahtevalo, naj zamrzne odločitev sodišča nižje stopnje, dokler ne bo odločilo o pritožbi, saj da bo nepopravljivo škodo utrpelo neznano število nerojenih otrok. Večina vrhovnih sodnikov se je s tem strinjala.

Odvetniki organizacij za pravice žensk pa nasprotno trdijo, da bodo nepopravljivo škodo zdaj utrpeli nosečnice in zdravniki. Nekatere ženske so bile v času odločitve vrhovnega sodišča na primer sredi posega ali so čakale nanj.