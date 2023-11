V Gazi pričakujejo nove izpustitve talcev. Izrael: Vojne ni konec. #vživo

Prekinitev ognja, ki je začela veljati v petek zjutraj, je doslej vzdržala in je v veliki meri utišala orožje na obeh straneh. Številni politiki so izrazili upanje, da bo začasno premirje podaljšano, med njimi ameriški predsednik Joe Biden.

8.30 V Gazi ob drugem dnevu premirja pričakujejo nove izpustitve talcev

Palestinsko gibanje Hamas naj bi danes v skladu z dogovorom znova izpustilo več talcev, potem ko so v petek ob prvem dnevu štiridnevnega premirja izpustili prvih 13 izraelskih talcev, zajetih med napadom na to državo 7. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katar, ključni posrednik pri dogovoru, naj bi danes objavil število zapornikov in talcev, ki bodo izpuščeni. Izraelske oblasti so po navedbah AFP sporočile, da so že prejele seznam tistih, ki naj bi jih osvobodili, vendar niso navedle števila ali natančnega časa, kdaj bo do tega prišlo.

Poleg trinajsterice je Hamas v petek izpustil še deset tajskih in enega filipinskega državljana. Njihova izpustitev naj sicer ne bi bila del prvotnega dogovora. V zameno je Izrael iz zapora Ofer na Zahodnem bregu izpustil 39 Palestincev - 24 žensk in 15 mladoletnikov.

Izraelska vojaška letala so sicer v petek v Gazi spuščala letake z opozorili, da vojne ni konec in da se je "zelo nevarno" vračati na sever palestinske enklave. Nekaj tisoč Palestincev se je kljub temu poskušalo premakniti proti severu, a so izraelske sile po navedbah tujih medijev nanje streljale. Združeni narodi ocenjujejo, da je bilo zaradi spopadov razseljenih od 1,7 milijona do 2,4 milijona prebivalcev Gaze.

V okviru dogovora o prekinitvi ognja pa je v petek v Gazo prispelo tudi 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo, gorivom, hrano in zdravili. To je bil po navedbah izraelskega obrambnega ministrstva največji humanitarni konvoj, ki je v Gazo prispel od 7. oktobra.