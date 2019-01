V Franciji znova na ulicah rumeni jopiči

Na Elizejskih poljanah v središču Pariza se je danes zbralo več sto protestnikov. Oblasti so na območje odposlale 15 policijskih vozil. Demonstracije sicer potekajo tudi v drugih mestih po državi, vendar pa za zdaj te niso tako množične kot pred tedni.

Tiskovni predstavnik vlade Benjamin Griveaux je v petek obsodil protestnike, ki še vedno vztrajajo na francoskih ulicah. Označil jih je za "agitatorje, ki želijo upor in v bistvu strmoglaviti vlado".

Potem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron decembra napovedal nekatere ukrepe za pomiritev protestov, se je sicer število udeležencev demonstracij občutno zmanjšalo.

Gibanje rumenih jopičev podpira 55 odstotkov Francozov

Protestnike je v sredo razburila aretacija enega vidnejših predstavnikov gibanja Erica Droueta. Oblasti so ga prijele in pridržale za deset ur, ker naj bi organiziral protest, ne da bi o tem obvestil policijo. Voznika tovornjaka, ki je med drugim nastopal kot tiskovni predstavnik gibanja, so sicer aretirali že prejšnji mesec, ker je imel pri sebi na enem od protestov leseno palico, ki so jo označili za orožje. Zaradi nošenja "prepovedanega orožja kategorije D" bo moral junija na sodišče.

Gibanje rumenih jopičev sodeč po rezultatih javnomnenjske ankete, ki jo je v četrtek objavilo podjetje Odoxa Dentsu, podpira 55 odstotkov Francozov.

Število protestnikov se občutno manjša

Protestno gibanje, ki uradno nima voditeljev ali organizatorjev, se je pojavilo v sredini novembra zaradi dviga trošarin, a je kmalu preraslo v protivladne proteste. Pogosto so se demonstracije, ki so bile le redko prijavljene, sprevrgle v nasilje. Število udeležencev protestov se od njihovega začetka 17. novembra občutno manjša, na zadnjem protestu na silvestrski večer se je v Parizu zbralo le nekaj sto ljudi.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je krizo skušal umiriti z 10 milijard evrov vrednim paketom ukrepov, namenjenih olajšanju življenja upokojencev in slabo plačanih delavcev, a to protestov ni ustavilo. Se pa je protestno gibanje razklalo na tiste, ki so se pripravljeni pogajati z vlado in tiste, ki vztrajajo na barikadah.