V Parizu aretirali enega vidnejših članov gibanja rumenih jopičev

Enega vidnejših predstavnikov gibanja rumenih jopičev Erica Droueta so aretirali v sredo zvečer, ker naj bi organiziral protest, ne da bi o tem obvestil policijo. Prijeli so ga na poti na shod, kjer je nameraval še skupaj z okoli 50 udeleženci prižgati sveče v spomin na mrtve in ranjene v preteklih demonstracijah.

Oblasti nameravajo s tem zavzeti strožje stališče do gibanja."Temu se reče spoštovanje vladavine prava," je dejal gospodarski minister Bruno Le Maire, ko je zavrnil številne kritike aretacije. "Normalno je, da se soočiš s posledicami, kadar kršiš zakon republike," je nadaljeval.

V zvezi z domnevno nezakonito organizacijo shoda oz. prižiga sveč so Droueta danes tudi zaslišali.

Zaradi lesene palice že prejšnji mesec aretirali tiskovnega predstavnika gibanja

Voznika tovornjaka, ki je med drugim nastopal kot tiskovni predstavnik gibanja, so sicer aretirali že prejšnji mesec, ker je imel pri sebi na enem od protestov leseno palico, ki so jo označili za orožje. Zaradi nošenja "prepovedanega orožja kategorije D" bo moral junija na sodišče.

Protestno gibanje, ki uradno nima voditeljev ali organizatorjev, se je pojavilo v sredini novembra zaradi dviga trošarin, a je kmalu preraslo v protivladne proteste. Pogosto so se demonstracije, ki so bile le redko prijavljene, sprevrgle v nasilje. Število udeležencev protestov se od njihovega začetka 17. novembra sicer občutno manjša, na zadnjem protestu na silvestrski večer se je v Parizu zbralo le nekaj sto ljudi.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je krizo skušal umiriti z 10 milijard evrov vrednim paketom ukrepov, namenjenih olajšanju življenja upokojencev in slabo plačanih delavcev, a to protestov ni ustavilo. Se pa je protestno gibanje razklalo na tiste, ki so se pripravljeni pogajati z vlado in tiste, ki vztrajajo na barikadah.