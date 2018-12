Francoski premier poziva k dialogu, predsednik se še ni oglasil

Francoski premier Edouard Philippe je po četrti soboti nasilnih protivladnih protestov ocenil, da je napočil čas za dialog in da je treba znova stkati nacionalno enotnost. Napovedal je, da bo predsednik države Emmanuel Macron prihodnji teden predstavil ukrepe za dialog. V sobotnih protestih je bilo okoli 180 ranjenih, prijeli so tisoč ljudi.

Po podatkih notranjega ministrstva se je protestov t. i. rumenih jopičev po vsej Franciji v soboto udeležilo okoli 125 tisoč ljudi, od tega deset tisoč v Parizu. Znova je prišlo do nasilja in uporabe solzivca in vodnih topov proti protestnikom, a je bilo nasilja veliko manj kot prejšnjo soboto. Največ izgredov je bilo v Parizu, kjer so nekateri protestniki sežigali vozila in razbijali izložbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah notranjega ministra Christopha Castanerja so po vsej državi prijeli 1385 ljudi, od katerih so jih pridržali 975. Minister je pohvalil delo policistov, ki so preprečili stopnjevanje nasilja.

Po državi skoraj 90 tisoč policistov

Foto: Reuters Okrepljena policijska prisotnost - po državi jih je bilo nameščenih skoraj 90 tisoč, v Parizu pa prvič tudi 14 oklepnih vozil - je preprečila razširitev nasilja, do katerega je prišlo minulo soboto, ko je bilo ranjenih več kot 280 policistov. To soboto je bilo ranjenih skupno 179 ljudi, med njimi 17 policistov.

Proteste so pripravili, čeprav je vlada izpolnila njihovo prvotno zahtevo in sporočila, da v letu 2019 ne bodo zvišali trošarin na gorivo. Precej raznorodni protestniki so namreč svoje zahteve razširili, tako da zdaj protestirajo proti visokim stroškom življenja in gospodarskim reformam predsednika Macrona, ki po njihovem mnenju koristijo samo podjetjem.

Macrona pozivajo k odstopu

Pozivajo tudi k odstopu Macrona, ki se minuli teden ni oglasil, temveč je v prve vrste poslal premierja in notranjega ministra. Zdaj naj bi po napovedih premirja prihodnji teden nagovoril narod in predstavil ukrepe za dialog.

Na proteste pa se je odzval ameriški predsednik Donald Trump. Na Twitterju je menil, da so protesti "zelo žalostni". Francosko vlado je pozval, naj - tako kot ZDA - odstopi od "smešnega in izredno dragega" pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015 in "denar vrne ljudem v obliki nižjih davkov". K temu je pozval, čeprav francoski protestniki ne protestirajo proti podnebnemu sporazumu.