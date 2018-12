V Franciji zaradi protesta rumenih jopičev nova smrtna žrtev

Zaradi strahu pred neredi so se oblasti Versaillesa odločile zapreti tamkajšnjo glavno turistično znamenitost, Versajsko palačo z vrtovi, ki je bila rezidenca več francoskih kraljev. Pričakujejo, da bi se nasproti palače lahko zbralo več sto, morda tisoč protestnikov.

Protestnikov za zdaj tam še ni, videti je le okrepljene varnostne sile.

Okrepljeni varnostni ukrepi

Tudi v središču Pariza je mirno, trgovine in kavarne na Elizejskih poljanah, ki so bile doslej središče protestov v francoski prestolnici, pa so odprte. Pariška policija je kljub temu trgovce in gostince pozvala k budnosti.

Policija je sporočila, da se je blizu Slavoloka zmage zbralo okoli 20 protestnikov, na območju Monmartra in tamkajšnje bazilike pa 200 ljudi. Po celotni prestolnici se je na več manjših protestih zbralo okoli 800 ljudi.

Varnostni ukrepi so po navedbah notranjega ministrstva okrepljeni, v kolikšni meri, pa niso sporočili. Minulo soboto je bilo po državi nameščenih 69.000 dodatnih pripadnikov varnostnih sil, od tega v Parizu 8000 z oklepnimi vozili.

Pozive k udeležbi na današnjih protestih so prek Facebooka sicer naslovili tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Lyonu, Toulousu in Orleansu, medtem ko so nekateri protestniki pred božičem pozvali k "premirju".

Okoli 50 protestnikov je kratko blokiralo tovornjake blizu meje s Španijo, a je policija kmalu posredovala. O blokadah protestnikov na cestah poročajo tudi s severa države blizu meje z Belgijo.

Oblast želi pomiriti protestnike

Po spodnjem domu je v petek zvečer še zgornji dom parlamenta sprejel nujne socialne ukrepe v vrednosti 10 milijard evrov, s katerimi želi vlada pomiriti protestnike. V letu 2019 bodo tako v skladu s sprejetim zakonom minimalno plačo zvišali za sto evrov mesečno, od česar bi imelo korist med 3,8 milijona in pet milijonov gospodinjstev.

Upokojenci z manj kot 2000 evri pokojnine mesečno pa bodo oproščeni davka. V zakon je vključena tudi obljuba predsednika Emmanuela Macrona protestnikom, da božičnica ob koncu leta ter plačilo nadur ne bosta več obdavčena.

Skupno deset mrtvih

Protestniki kljub pozivom vlade medtem še vedno vztrajajo na okoli 200 krožiščih po državi. Protesti, ki so doslej zahtevali devet življenj, pogosto zaradi prometnih nesreč, so v noči na danes zahtevali še eno življenje. V prometni nesreči je umrl voznik, ki je na jugu Francije trčil v tovornjak, ki je stal zaradi blokade protestnikov.