Francija: Bo to ustavilo rumene jopiče?

Ključni ukrepi so:

zvišanje minimalne plače za sto evrov mesečno, korist od tega bo imelo od 3,8 milijona do pet milijonov gospodinjstev,

oprostitev plačila davka upokojencem z manj kot 2.000 evri mesečne pokojnine,

neobdavčena božičnica in nadure.

Gre za prvi konkreten odziv francoskih oblasti na dolgotrajne množične proteste. Dolgoročnejše ukrepe naj bi na podlagi posvetovanj o vrsti javnih politik pripravili do konca marca prihodnje leto.

Največja preizkušnja za Macrona

Demonstranti so ob začetku protestnega vala 17. novembra sprva nasprotovali visokim cenam goriva, nato pa so se demonstracije sprevrgle v splošno nasprotovanje Macronovi politiki.

Protesti, ki so do zdaj Francijo stali veliko denarja, so največja preizkušnja za predsednika Emmanuela Macrona, odkar je maja lani prevzel predsedniški položaj. Od takrat je njegova priljubljenost strmoglavila, kritiki pa mu očitajo, da je naklonjen bogatim in da ne naredi dovolj za ljudi v težavah, zlasti na francoskem podeželju.