Macronu ni uspelo pomiriti rumenih jopičev

Francijo že nekaj tednov pretresajo nasilni protesti rumenih jopičev, ki so se na ulice odpravili zaradi napovedi o zvišanju trošarin na goriva, pa tudi zaradi visokih življenjskih stroškov in drugih težav.

Macron je sinoči priznal, da je "globoka jeza ljudi v marsičem upravičena" ter da mu določenih ukrepov, odkar je na položaju, ni uspelo sprejeti dovolj hitro.

"Morda sem dajal vtis, da to ni moja skrb, da imam druge prioritete. Tu prevzemam vso odgovornost. Vem, da sem s svojimi besedami marsikoga med vami prizadel," je dejal. Dodal je, da je vse grehe preteklih desetletij težko odpraviti v zgolj nekaj mesecih.

Macron popušča, protestniki zahtevajo več

S prihodnjim letom je obljubil zvišanje minimalne plače za sedem odstotkov oziroma sto evrov mesečno, nadure ne bodo obdavčene, prav tako zanje ne bo treba plačati socialnih prispevkov.

Popustil je tudi glede napovedi o zvišanju davka na pokojnine – to ne bo veljalo za tiste, ki imajo prihodke nižje od dva tisoč evrov. Neobdavčen bo tudi bonus, ki ga bodo podjetja, ki si to lahko privoščijo, zaposlenim namenila konec leta.

To je bil prvi javni odziv Macrona na proteste rumenih jopičev. V tem času so se zahteve protestnikov sicer že povečale, med drugim zahtevajo več neposredne demokracije. Obljube Macrona jih tako najverjetneje ne bodo pomirile, saj so se že pojavili pozivi k novim protestom to soboto.