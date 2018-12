Rumeni jopiči kljub Macronovim ukrepom danes znova na ulice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Protestniki v rumenih jopičih, ki so sprva nasprotovali visokim cenam goriva, zdaj pa protestirajo proti francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, se bodo danes že peto soboto zapored odpravili na francoske ulice. Pobudniki so k protestom pozvali kljub ukrepom, ki jih je napovedal Macron, in napadu v Strasbourgu.