Nemirna politična situacija v Franciji ovira nogometaše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar tri sobotne in tudi ena nedeljska tekma 18. kroga francoskega nogometnega prvenstva so bile odpovedane. Počivali bodo tudi prvaki PSG, Guingamp Denisa Petrića in Nantes Reneja Krhina. Roberta Berića s Saint Etiennom čaka v nedeljo gostovanje v Nici. Caen Jana Repasa bo na delu šele v torek.