V Franciji odpadle številne tekme, Slovenci brez nastopov

Vodilni možje so zaradi številnih protestov po Franciji odpovedali tekme v večjih mestih. Tako se ni igralo v Monaku, Angersu, Parizu, Nimesu, St. Etiennu in Toulousu. Brez tekme sta tako ostala Robert Berić in Rene Krhin, medtem ko Denis Petrić (Guingamp) in Jan Repas (Caen) nista kandidirala za nastop, saj nista bila v postavah svojih ekip.