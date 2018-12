Huda ura v Franciji: bo odpovedan celotni krog?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo francoske nogometne lige je iz varnostnih razlogov odpovedalo štiri tekme 17. kroga elitnega prvenstva, ki bi morale biti konec tega tedna. Obračuni PSG - Montpellier, Toulouse - Lyon, Monaco - Nica in Saint-Etienne - Marseille so že odpovedani, trenutno pa niso znani nadomestni termini teh tekem. Obstaja bojazen, da bodo iz varnostnih razlogov odpovedali tudi vse druge tekme 17. kroga.

V Parizu in po drugih večjih francoskih mestih vladajo izredne razmere zaradi demonstrantov, ki že tri konce tedna zapored nasilno demonstrirajo proti novim davkom na gorivo in proti ukrepom vlade Emmanuela Macrona. Za ta konec tedna so napovedane nove demonstracije tako imenovanih rumenih jopičev.

Konec minulega tedna je policija zaradi nasilnih protestov v francoski prestolnici priprla več kot 400 protestnikov, zaradi poškodb pa so morali v bolnišnicah oskrbeti več kot 160 ljudi.

