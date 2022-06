Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji so se ob osmi uri odprla volišča, na katerih lahko okoli 48 milijonov volivcev odda glas v prvem krogu parlamentarnih volitev. Volišča bodo danes odprta do 18. ure oziroma v večjih mestih do 20. ure, ko bodo objavili izide vzporednih volitev. Sestava 577-članske nacionalne skupščine bo sicer znana šele po drugem krogu čez teden dni.