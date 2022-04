V Franciji teden dni pred volitvami solzivec na ulicah #video

Francoski predsednik Emmanuel Macron ima danes velik shod v Marseillu, mestu, kjer je sicer močna njegova protikandidatka v drugem krogu predsedniških volitev 24. aprila, skrajna desničarka Marine Le Pen. V več mestih po Franciji so za danes napovedani shodi proti skrajni desnici, pa tudi v podporo Le Penovi. Ponekod je po poročanju Reutersa prišlo do spopadov med protestniki in policisti. Slednji so uporabili tudi solzivec.