V Franciji namerili rekordnih 44,3 stopinje Celzija

V Franciji so danes namerili rekordnih 44,3 stopinje Celzija. Že pred tem so za predele Francije izdali rdeči alarm in napovedali, da bi se lahko živo srebro ponekod na jugu države povzpelo na od 42 do 45 stopinj Celzija. Iz Španije poročajo o smrtni žrtvi vročinskega vala.

Zaradi vročinskega vala je v Španiji umrl 17-letnik, ki naj bi bil prva smrtna žrtev tokratnega vročinskega vala v Španiji in večjem delu Evrope. Najstnik, sicer žanjec, naj bi nenadoma dobil vrtoglavico. Želel se je ohladiti v bazenu, a je pri tem dobil krče in se zgrudil. Nemudoma so ga odpeljali na urgenco, kjer so ga zaman poskušali oživljati.

Španija je tako kot pretežni del Evrope priča vročinskemu valu

Temperature ozračja presegajo 40 stopinj Celzija. V 34 od 50 španskih provinc so zaradi vročine razglasili nevarnost požarov v naravi. V Kataloniji se gasilci borijo z gozdnim požarom, ki je do zdaj uničil 6.500 hektarjev obdelovalne površine.

V Franciji, kjer so danes namerili rekordne temperature ozračja, so zaradi vročinskega vala zaprte šole. Med francoskimi mesti, za katere velja rdeči alarm, so Marseille, Nimes, Montpellier in Avignon ter spodnji del doline reke Rona.

Kot so sporočili francoski vremenoslovci, so rekordnih 44,3 stopinje Celzija namerili v mestu Carpentras na jugovzhodu države. Rekordna vrednost je za 0,2 stopinje višja od 44,1 stopinje Celzija, kolikor so jih med vročinskim valom leta 2003 namerili v krajih Saint-Christol-les-Ales in Conqueyrac na jugu države.